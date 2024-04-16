Hindistan'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp

Hindistan\'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Jhelum Nehri'nde yapım aşamasındaki köprünün ayağına çarpan teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise hala kayıp. Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

16.04.2024 10:45  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Cammu Keşmir'e bağlı Srinagar kentindeki Jhelum Nehri'nde yapım aşamasındaki köprünün ayağına çarpan tekne alabora oldu.

Yetkililer, alabora olan teknedeki 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Eyalet Afet Müdahale Gücünün (SDRF) kayıplara yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Çocuk, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramanmaraş'ta çift, traktörlerini gelin arabasına dönüştürdü
    19:54 Kahramanmaraş'ta çift, traktörlerini gelin arabasına dönüştürdü

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

  • Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
    19:53 Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.

  • Selendi'de Tütün Fideleri Toprakla Buluştu
    19:51 Selendi'de Tütün Fideleri Toprakla Buluştu

    Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekimi yeniden artış gösteriyor. Selendili çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri yıl sonuna kadar sürecek ve üreticiler yüksek fiyatlar bekliyor.

  • İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti
    19:48 İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Estetik' konulu panel gerçekleştirildi
    19:48 Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Estetik' konulu panel gerçekleştirildi

    Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.

  • Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı
    19:45 Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

    Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

  • Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
    19:44 Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

    Sivas'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Depo olarak kullanılan alan küle döndü
    19:44 Depo olarak kullanılan alan küle döndü

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Ziyaret Etti
    19:43 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Ziyaret Etti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:07 Ankara’da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Tekne Kazası: 6 Ölü, 10 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement