Hindistan'da Tıp Sınavı İçin Telegram Kısıtlaması - Son Dakika
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Hindistan'da Tıp Sınavı İçin Telegram Kısıtlaması

16.06.2026 17:10
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Hindistan, tıp sınavı öncesi soruların sızdırılma riskine karşı Telegram'a erişimi kısıtladı.

Hindistan yönetimi, 21 Haziran'da düzenlenecek ulusal tıp sınavı öncesi sınav sorularının sızdırılma riski taşıdığı gerekçesiyle, sosyal medya platformu Telegram'a geçici kısıtlama getirdi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi önemli bir karara imza atıldı.

Hindistan yönetimi, sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirdi.

Sınavı düzenleyecek Ulusal Sınav Ajansı, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan, internet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları, sınavlardaki yolsuzluklarla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek, söz konusu adımı "geçici çözüm" olarak nitelendirdi.

Konuya ilişkin Telegram'dan henüz bir açıklama gelmedi.

İlki 3 Mayıs'ta 5 binden fazla merkezde yapılan sınava 2,28 milyon aday katılmıştı. Sınavın iptal olmasına yol açan sızıntı iddialarına ilişkin onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da Tıp Sınavı İçin Telegram Kısıtlaması - Son Dakika
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