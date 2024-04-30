Hindistan'da yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden beri etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Bu olaylarda 5 kişi hayatını kaybederken, Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapandı. Evlerinden tahliye edilen yüzlerce kişi ve telef olan büyükbaş hayvanlar da bulunuyor. Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı ve Keşmir Üniversitesi sınavları erteledi.

30.04.2024 23:05
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- Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü

KEŞMİR - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Dağlık bölgedeki yağış ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetti, Srinagar-jammu otoyolu trafiğe kapandı. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Keşmir genelindeki tüm okullar bugün kapatıldı, Keşmir Üniversitesi de su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle tüm sınavları erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da yoğun yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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