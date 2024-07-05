Hindistan'da Zehirli Gazdan Etkilenen 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, girdikleri kuyuda zehirli gazdan etkilendikleri öne sürülen 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre polis, eyalete bağlı Janjgir-Champa ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuda mahsur kalan bir kişiyle onu kurtarmak için aynı kuyuya giren 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, söz konusu kişilerin kuyudaki zehirli gazdan etkilenerek öldüklerini tahmin ettiklerini belirtti.

Çatisgarh Eyalet Başbakanı Vishnu Deo Sai, olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.