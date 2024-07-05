Hindistan'daki izdiham soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamla ilgili açılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

NDTV kanalının haberine göre, Hathras bölgesinde düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliğindeki izdihamı soruşturan polis Shalabh Mathur, 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mathur, gözaltına alınanların etkinlikte gönüllü olarak çalıştığını belirtirken, baş şüpheli Devprakash Madhukar'ın yakalanması için ödül konulacağını duyurdu.

Soruşturmada ayini yöneten Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının geçmediğine yönelik eleştirilere cevap veren Mathur, "Soruşturmanın sonuçlarına göre gözaltı yapacağız. Gerekirse Baba'yı da sorgularız, (izdihamda) rolü olup olmadığını söylemek için çok erken." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, incelemeler sonucunda elde edilen ilk bilgilere göre, 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamın yaşanmasında, aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu açıklamıştı.