Bir uçuş, Hindistan'dan Almanya'ya giden uçağın bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından güvenlik güçleri, uçakta ve yolcular arasında gerekli kontrolleri yapmak üzere harekete geçti. Yolcuların güvenliği ön planda tutulurken, olayın detayları ve nedenleri araştırılıyor.
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7.09.2024 05:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Uçak Bomba İhbari Üzerine Erzurum'a İniş Yaptı - Son Dakika
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