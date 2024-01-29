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Hindistan'dan Gaziantep'e uzanan aşk hikayesi: Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti - Son Dakika
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Hindistan'dan Gaziantep'e uzanan aşk hikayesi: Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti

İstanbul'da taksicilik yapan Mustafa İyigün, taksisine binen Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanışarak aşık oldu. Çift, Hindistan'da yapılan düğünün ardından Gaziantep'te nikah kıyarak evlendi. İletişimde çeviri programlarından yardım alan çift, uzak mesafeye rağmen aşklarını sürdürüyor.

Hindistan\'dan Gaziantep\'e uzanan aşk hikayesi: Hindistan\'da modacıydı, aşkı için Gaziantep\'e yerleşti
29.01.2024 - 23:42,  Güncelleme: 00:30
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Hindistan'dan Gaziantep'e uzanan aşk hikayesi

Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti

GAZİANTEP - İstanbul'da taksicilik yapan 28 yaşındaki Mustafa İyigün, taksisine müşteri olarak binen 30 yaşındaki Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanışarak aşık oldu. Hindistan'da yapılan düğünün ardından çift Gaziantep'te kıyılan nikahla dünya evine girdi.

İstanbul'da taksicilik yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Mustafa İyigün, yaklaşık 1 yıl önce taksisine müşteri olarak binen 30 yaşındaki Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanıştı. 1 yıllık görüşmenin ardından Mustafa İyigün ile Meenakshı Patel evlilik kararı aldı. Hindistan'a giden Mustafa İyigün ve Meenakshı Patel, 11 Aralık 2023 tarihinde Mumbai şehrinde ülkenin geleneklerine uygun bir törenle evlendi.

Binlerce kilometre uzaklıktan Gaziantep'e gelen Meenakshı Patel, Mustafa İyigün ile Şahinbey Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahlarının ardından dünya evine girdi.

"Anlaşamadığımız konu varsa telefonla yardımlaşıyoruz"

Eşi Meenakshı Patel'in az Türkçe bildiğini ve şu anda kendi aralarındaki iletişimi, çeviri programlarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa İyigün, "Ben tam İngilizceyi bilmiyorum ama kendisinin sayesinde İngilizcemi bir yıl içinde çok güzel bir şekilde ilerleyecek iletişim olarak daha çok programlardan İngilizce çeviri programlarından çok iyi anlaşıyoruz. Eğer anlaşamadığımız konu ya da bir sorun varsa telefonla yardımlaşıyoruz" dedi.

"Hindistan'dan Türkiye'ye aşkımız yıldırım gibi düştü"

İstanbul'da taksicilik yaparken tanıştığını belirten İyigün, 4 bin 800 kilometrelik mesafenin aşka engel olmadığını ifade ederek, "Ben İstanbul'da taksi işinde çalışırken Meenakshı ile tanıştık. Tanışmamız bir yıl oldu. Ben İstanbul'da taksi iş yapıyordum, taksi de birbirimizi gördük. Ondan sonra büyük bir alev gibi birbirimizin yanan ateşiyle kavurdu ve mutluluğumuzu evlilikle taçlandırdık. Bizim aşkımız yıldırım gibi oldu. Yani birbirimize baktıktan sonra evlenme kararı aldık. Gözlerimizden anladık ve birbirimizi gerçekten de çok seviyoruz. Çok fedakar, çok merhametli bir eşim var. Ona her konuda teşekkür ediyorum. Türkiye ile arasında 4 bin 800 kilometrelik mesafe olan Hindistan'dan Türkiye'ye aşkımız yıldırım gibi düştü ve birbirimizin kalplerini birleştirdi. Ben tam İngilizceyi bilmiyorum ama kendisinin sayesinde İngilizcemi bir yıl içinde çok güzel bir şekilde ilerleyecek iletişim olarak daha çok programlardan İngilizce çeviri programlarından çok iyi anlaşıyoruz. Eğer anlaşamadığımız konu ya da bir sorun varsa telefonla yardımlaşıyoruz. Diğer konular zaten az çok Meenakshı, Türkçe biliyor. Ben çok az İngilizce biliyorum hayatımız, evliliğimiz, evimiz huzur olsun, ikimiz de çok mutluyuz ve birbirimize bir ömür boyu söz verdik, sevmeye devam edeceğiz. Çok mutlu kendisi zaten Türkiye'yi Avrupa Ülkesi gibi görüyor. Türkiye'yi Gaziantep'i çok seviyor ve burada kendisi çok rahat" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da başlayan aşkımız çok iyi devam etti"

Mustafa İyigün ile evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren 30 yaşındaki Hindistanlı Meenakshı Patel, "Bizim İstanbul'da başlayan aşkımız çok iyi devam etti. İnanılmaz bir aşkımız var inşallah bu sürer ve devamlı olur. Çocuklarımız olur, Hindistan ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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