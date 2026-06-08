Hindistan'dan İran Uyarısı

Hindistan, bölgede gerilmiin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme uyarısı yaparak, halihazırda İran'da bulunan vatandaşlarının da ülkeden ayrılması tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran ile İsrail arasında yeniden başlayan saldırılara işaret edilen açıklamada, Hindistan vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınma tavsiyesi yinelendi.

Halihazırda İran'da bulunan Hindistanlılara da ulaşım imkanları mevcutken İran'dan ayrılma tavsiyesinde bulunuldu.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.