Hindistan'dan Pralay Füzesine Başarı

Hindistan Savunma Bakanlığı, kısa menzilli "Pralay" balistik füzesinin art arda iki testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Temmuz tarihlerinde balistik füze denemeleri yapıldığını açıkladı.

Hindistan Savunma Araştırma ile Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yapılan iki denemede, "Pralay" balistik füzesinin hedefini başarıyla vurduğu aktarıldı.

150 ila 500 kilometre vuruş menziline sahip balistik füzenin savaş başlığı taşıyabildiği kaydedildi.