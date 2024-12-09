Hindistan'dan Suriye'ye Barış Çağrısı

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Hindistan, tüm tarafları Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için çalışmaya çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm tarafların Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için çalışması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin tüm kesimlerinin çıkar ve isteklerine saygı gösteren, Suriye öncülüğünde barışçıl ve herkesi kapsayan bir siyasi süreci destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 7 Aralık'ta vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.