Hindistan'dan Trump'a Ateşkes Reddiyesi

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari imtiyazlar karşılığında Hindistan ve Pakistan arasında ateşkesin sağlanmasına yardım ettiği yönündeki açıklamasını reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, basına yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında 10 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesi değerlendirdi.

Çatışmalar sürerken Hindistan ve ABD hükümetlerinin temas halinde olduğunu kaydeden Jaiswal, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam??????? Jaishankar arasındaki görüşmelere atfen, "Bu görüşmelerin hiçbirinde ticaret konusu geçmedi." diye konuştu.

"Hindistan ile Pakistan arasında 'olası nükleer savaşı' engelledik"

Trump, "Yönetimim, Hindistan ile Pakistan arasında tam ve acil bir ateşkes sağlanmasına yardımcı oldu; bu bence kalıcı bir ateşkes, nükleer silahlara sahip iki ulusun tehlikeli çatışmasını sona erdirdi." diyerek, bu konuda oynadıkları rolden dolayı gurur duyduğunu söylemişti.

İki ülkeye, gerilimi azaltmaları karşılığında yardım etmeyi teklif ettiğini belirten Trump, "Onlara 'Sizle çok fazla ticaret yapacağız. Haydi durdurun. Durdurursanız ticaret yaparız, durdurmazsanız ticaret yapmayız.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.