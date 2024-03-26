Hindistan, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik haklarını destekliyor

Hindistan, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile Çin arasında yaşanan gerginlik sonrası, Filipinler'in tartışmalı sulardaki "egemenlik" haklarını muhafaza etmesini desteklediğini açıkladı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo ile Filipinler'in başkenti Manila'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Manalo ile "deniz güvenliğindeki ortak çıkarları" istişare ettiklerini aktaran Jaishankar, "Hindistan, Filipinler'in ulusal egemenliğini muhafaza etmesine olan desteğini yineliyor." diye konuştu.
Jaishankar, Hint-Pasifik bölgesinin gelişimi ve refahı için Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) gibi "önemli yasalara" uyulması gerektiğini dile getirdi.
Hindistan ve Filipinler arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığını belirten Jaishankar, iki ülke arasında denizcilik alanındaki işbirliğinin "büyük potansiyeli" olduğunun altını çizdi.
Öte yandan, Manalo, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hint mevkidaşı Jaishankar ile deniz güvenliği, ticaret, turizm ve Birleşmiş Milletler (BM), Bağlantısızlar Hareketi (NAM) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası organizasyonlarda işbirliğini artırma konusunda istişare ettiklerini duyurdu.
Çin ve Filipinler arasında ihtilaflı Güney Çin Denizindeki gerilimler
Filipinler, 23 Mart'ta, Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirmişti.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiğini, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğunu belirtmişti.
Güney Çin Denizi'ndeki olay nedeniyle iki ülke karşılıklı olarak diplomatik yollarla tepkilerini dile getirmişti.
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