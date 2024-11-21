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Hindistan Film Festivali İstanbul'da Başladı

Hindistan Film Festivali İstanbul\'da Başladı

Hindistan Film Festivali, İstanbul'da başlarken yan etkinliklerde kültürel etkileşim konuşuldu.

21.11.2024 22:49
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Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Hindistan Film Festivali", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda başladı.

Festivalde, ödüllü "Zindagi Na Milegi Dobara", "English Vinglish", "Vikram", "Iravin Nizhal", "Sirf Ek Banda Kaafi Hai" ve "Halahal" filmleri gösterilecek.

Organizasyon, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Miijto Vinito ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in açılış konuşmaları ve "Hindistan ve Türkiye Sinemasının Birbirbirine Etkileri" başlıklı panelle başladı.

Gazeteci Kuldeep Sharma'nın moderatörlüğünü üstlendiği, film yapımcıları Hüseyin Demirel, Stare Yıldırım ve Alihan Karagül'ün konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Hint ve Türk sinemasına bakış konuşuldu.

"Sinema, kültürlerin etkileşimi için bir köprüdür"

Başkonsolos Vinito, konuşmasına Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek başladı. Vinito, şunları kaydetti:

"İstanbul'da böyle bir festival gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu festival gibi birçok program yapacağız, bunun için çalışıyoruz. Sinema, kültürlerin etkileşimi için bir köprüdür. Biz de sinema aracılığıyla kültürler arası bir etkileşim yaratmayı hedefliyoruz."

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de Beyoğlu Sineması'nın 1885'te inşa edilen önemli bir yapı olduğuna dikkati çekerek, "Beyoğlu işte böyle bir yer. Tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, farklı kültürlerin birbirini beslemesiyle var. O yüzden Beyoğlu en çok kardeşliğin şehri. Burada yaşayan insanlar birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsun, bir o kadar aynıdırlar." dedi.

Festivalde bir kültür paylaşımı olacağını dile getiren Güney, "Sinemanın evrensel diliyle komşuluk ilişkilerimizi daha da pekiştireceğiz. Tarih boyunca birbirinden farklı kültürlerin buluşma noktası olan Beyoğlu'nun ruhunu yaşatacağız. Perde açılsın, film başlasın." ifadesini kullandı.

Festival, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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