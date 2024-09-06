Cammu Keşmir’in 370. Maddesi Tarih Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cammu Keşmir’in 370. Maddesi Tarih Oldu

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Cammu Keşmir'in özel statüsünün geri getirilmeyeceğini ve bunun tarih olduğunu belirtti. Şah, Kongre Partisi'nin söz konusu maddenin yeniden yürürlüğe konulacağı vaatlerine cevap verdi.

06.09.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve anayasadan kaldırılan 370'inci maddenin eski haline getirilmeyeceğini ve bunun tarih olduğunu söyledi.

NDTV Televizyonunun haberine göre, Şah, 10 yıl aranın ardından 18 Eylül-1 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimleri öncesi Cammu Keşmir'i ziyaret etti.

Şah, Kongre Partisi'nin ilga edilen söz konusu 370'inci maddenin yeniden yürürlüğe konulacağı vaatlerine cevaben yaptığı konuşmada, bunun mümkün olmadığını ve söz konusu yasanın "tarih olduğunu" kaydetti.

Cammu Keşmir'in iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) için çok önemli olduğunu ve partisinin bölgeyi Hindistan'a bağlı tutmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Şah, "2014'e kadar Cammu Keşmir'in üzerinde ayrılıkçılık ve terörizmin gölgesi vardı. Çeşitli devlet ve devlet dışı aktörler istikrarı bozmaya çalıştı ve hükümetler yatıştırma politikası benimsedi." ifadelerini kullandı.

Şah, 5 Ağustos 2019'da Başbakan Narendra Modi döneminde 370'inci maddenin kaldırılmasının bölgede kalkınmayı teşvik ettiğini ileri sürerek, "Bunu ülkeye açıkça ifade etmek istiyorum ki 370'inci madde artık tarih olmuştur. Asla geri gelemez ve geri gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü 370'inci madde Keşmir'de gençlerin eline silah ve taş verilmesine neden oldu." dedi.

Bakan Şah, partisi BJP'nin manifestosunun "barışçıl, güvenli, gelişmiş ve müreffeh" bir Cammu Keşmir hedeflediğini iddia etti.

Son milletvekili seçimleri Kasım- Aralık 2014'te yapılmıştı

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı.

O dönem eyalet olan Cammu Keşmir'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Ancak Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. Söz konusu tarihten bu yana Cammu Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgede seçimler yapılmamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Hindistan, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir’in 370. Maddesi Tarih Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cammu Keşmir’in 370. Maddesi Tarih Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement