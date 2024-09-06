Cammu Keşmir’in 370. Maddesi Tarih Oldu

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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan ve anayasadan kaldırılan 370'inci maddenin eski haline getirilmeyeceğini ve bunun tarih olduğunu söyledi.

NDTV Televizyonunun haberine göre, Şah, 10 yıl aranın ardından 18 Eylül-1 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimleri öncesi Cammu Keşmir'i ziyaret etti.

Şah, Kongre Partisi'nin ilga edilen söz konusu 370'inci maddenin yeniden yürürlüğe konulacağı vaatlerine cevaben yaptığı konuşmada, bunun mümkün olmadığını ve söz konusu yasanın "tarih olduğunu" kaydetti.

Cammu Keşmir'in iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) için çok önemli olduğunu ve partisinin bölgeyi Hindistan'a bağlı tutmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Şah, "2014'e kadar Cammu Keşmir'in üzerinde ayrılıkçılık ve terörizmin gölgesi vardı. Çeşitli devlet ve devlet dışı aktörler istikrarı bozmaya çalıştı ve hükümetler yatıştırma politikası benimsedi." ifadelerini kullandı.

Şah, 5 Ağustos 2019'da Başbakan Narendra Modi döneminde 370'inci maddenin kaldırılmasının bölgede kalkınmayı teşvik ettiğini ileri sürerek, "Bunu ülkeye açıkça ifade etmek istiyorum ki 370'inci madde artık tarih olmuştur. Asla geri gelemez ve geri gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü 370'inci madde Keşmir'de gençlerin eline silah ve taş verilmesine neden oldu." dedi.

Bakan Şah, partisi BJP'nin manifestosunun "barışçıl, güvenli, gelişmiş ve müreffeh" bir Cammu Keşmir hedeflediğini iddia etti.

Son milletvekili seçimleri Kasım- Aralık 2014'te yapılmıştı

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı.

O dönem eyalet olan Cammu Keşmir'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Ancak Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. Söz konusu tarihten bu yana Cammu Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgede seçimler yapılmamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.