Hindistan ile ABD, Savunma ve Teknoloji İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı

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Hindistan ile ABD, savunma ve teknoloji işbirliğini artırma ve ikili stratejik ticaretin önündeki uzun süredir devam eden engelleri kaldırma sözü verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Narendra Modi'nin üçüncü kez başbakan seçilmesinin ardından Hindistan'a ülkesinden ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.

Sullivan, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında 2022'de başlatılan "kritik ve yeni gelişen teknolojilerde ortaklık girişimindeki" ilerleme ele alındı.

Sullivan ile Doval, yarı iletken üretimi ve temiz enerji gibi alanlarda yenilikçi araştırmaların finansmanına odaklanarak daha fazla işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı ve kara harp sistemlerinin olası ortak üretimini görüştü.

Görüşmede savunma ve teknoloji işbirliğini artırma ve ikili stratejik ticaretin önündeki uzun süredir devam eden engelleri kaldırma sözü verildi.

Sullivan, ayrıca Başbakan Modi ile de görüşerek Yeni Delhi ile Washington arasındaki bağları güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de görüşen Sullivan'ın yarın endüstri ve iş dünyasından isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.