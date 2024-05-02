Hindistan ile İsrail, Yeni Delhi'de ortak güvenlik tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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Hindistan ile İsrail, Yeni Delhi'de ortak güvenlik tatbikatı düzenledi

Hindistan ile İsrail, Yeni Delhi\'de ortak güvenlik tatbikatı düzenledi

Hindistan ile İsrail güvenlik güçleri, Yeni Delhi'de ortak güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. İsrail Büyükelçisi Naor Gilon, tatbikatın terör tehlikesine karşı yapıldığını duyurdu. Tatbikat, güvenlik personelinin hazırlığını ölçmek ve ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

02.05.2024 16:33
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Hindistan ile İsrail güvenlik güçlerinin geçen hafta Yeni Delhi'de ortak güvenlik tatbikatı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçisi Naor Gilon, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Yeni Delhi polisiyle, Hindistan ulusal güvenlik muhafızlarıyla ve yerel acil servis ekipleriyle ortak güvenlik tatbikatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliğinden Gilon adına yapılan yazılı açıklamada, terör tehlikesine karşı ortak güvenlik tatbikatının icra edildiği belirtildi.

Tatbikatın hedefinin güvenlik personelinin olası tehditlere karşı hazırlığını ölçmek olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu tür ortak çalışmaya dayalı alıştırmalar, güvenlik ve savunma alanında ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendiriyor ve küresel istikrara olan ortak taahhüdümüzü destekliyor. Daha güvenli bir dünya için ortak çalışmaya olan kararlığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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