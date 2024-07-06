Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 2,1 milyon kişiyi etkiledi - Son Dakika
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Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 2,1 milyon kişiyi etkiledi

Assam eyaletinde devam eden sellerin 2,1 milyondan fazla nüfusu olumsuz etkilediği ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyaletteki sel nedeniyle binlerce köy sular altında kaldı ve tarım alanları zarar gördü. Yardım ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

06.07.2024 12:51
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YENİ DELHİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, eyalette devam eden sellerin 2,1 milyondan fazla nüfusu olumsuz etkilediğini ve seller nedeniyle şimdiye kadar 52 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyaletin selden etkilenen 29 bölgesinde durum vehametini koruyor.

Eyalet genelinde Perşembe günü sel nedeniyle altı kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 52'ye yükseldiği bildirildi.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesine (ASDMA) göre, etkilenen ilçelerde 3.208 köy sular altında kaldı ve 57.018 hektardan fazla ekin alanı zarar gördü.

Yerel yetkililer etkilenen bölgelerde 247 yardım kampı ve 451 dağıtım merkezi kurarak 189.242'si çocuk olmak üzere 763.660 kişiye yiyecek ve barınma yeri sağladı.

Yetkililer, eyalette selden etkilenen 29 bölgede yerel yönetim tarafından kurtarma ve yardım operasyonlarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ve bu bölgelerde 2.113.204 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Merkezi Su Komisyonu'na (CWC) göre Brahmaputra, Burhi Dihing, Dikhow, Disang, Dhansiri, Kopili, Barak, Dhaleswari, Katakhal ve Kushiyara nehirlerinde su seviyeleri tehlike sınırının üzerinde seyrediyor.

Yetkililer, yardım ve kurtarma operasyonları için etkilenen bölgelerde afet müdahale gücü personelini hizmete aldı. Afet yönetimi kurumu, sivil idareden kurtarma personelinin yanı sıra Eyalet Afet Müdahale Gücü, Ulusal Afet Müdahale Gücü, Hindistan Hava Kuvvetleri ve ordunun da kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını söyledi.

Bu, eyalette iki aydan kısa bir süre içinde yaşanan üçüncü sel dalgası oldu.

26 Mayıs'ta Bangladeş ve Hindistan'ın Batı Bengal kıyılarında karaya ulaşan Remal Siklonu da Assam'da sellere yol açmıştı. Daha sonra Haziran ayının ikinci yarısında bir haftayı aşkın bir süre boyunca aralıksız yağış alan Assam'ın çeşitli bölgelerinde su baskınları meydana gelmişti.

Assam'da muson mevsimi boyunca her yıl sel felaketleri yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam eyaletindeki seller 2,1 milyon kişiyi etkiledi - Son Dakika

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