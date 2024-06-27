Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Güncel

YENİ DELHİ, 27 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, şiddetli yağış ve fırtınalarla seyreden yıldırımlar son 24 saatte eyaleti etkisi altına aldı.

Bihar Başbakanı Nitish Kumar hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kendilerine maddi yardım yapılacağını kaydetti.