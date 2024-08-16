Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde milletvekili seçimleri yapılacak - Son Dakika
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde milletvekili seçimleri yapılacak

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa milletvekili seçimleri düzenlenecek. Seçimler 18 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ekim'de açıklanacak. Cammu Keşmir'de 870 binden fazla seçmen bulunuyor.

16.08.2024 18:18
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de 10 yıl aranın ardından ilk defa milletvekili seçimlerinin 18 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Seçim Komisyonu Başkanı Rajiv Kumar, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 90 sandalye için düzenlenecek milletvekili seçimlerinin 3 aşamada yapılacağını söyledi.

Kumar, oy verme işleminin 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim'de yapılacağını ve sonuçların 4 Ekim'de açıklanacağını duyurdu.

20 Ağustos'a kadar seçmen listelerinin kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Kumar, Cammu Keşmir'de 870 binden fazla seçmenin bulunduğunu kaydetti.

Milletvekili seçimleri için bölge genelinde 12 binden fazla oy verme merkezi kurulacak.

11 Aralık 2023'te Anayasa Mahkemesi, Cammu Keşmir'de 30 Eylül 2024'e kadar seçimlerin düzenlenmesine hükmetmişti.

Karardan memnuniyet vurgusu

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve Cammu Keşmir Ulusal Konferans Partisi lideri Ömer Abdullah, seçimlerin yapılmasına yönelik duyurudan memnuniyetini vurguladı.

Abdullah, Cammu Keşmir'de seçimin öncesinde Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı dahil olmak üzere üst düzey polislerin görev yerlerinin değiştirilmesine atıfta bulunarak, Seçim Komisyonu'na bu konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimleri Kasım-Aralık 2014'te yapılmıştı.

O dönem eyalet olan Cammu Keşmir'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.

Ancak Modi'nin BJP'si, Mufti'ye olan desteğini çekmiş ve 19 Haziran 2018'de koalisyon dağılmıştı. Söz konusu tarihten bu yana Cammu Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra da bölgede seçimler yapılmamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde milletvekili seçimleri yapılacak - Son Dakika

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