Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e yükseldi

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Gujarat Sağlık Bakanlığı, yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı. Bölgedeki barajların taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaparken, eyalet hükümeti de ordunun bölgelere konuşlandırılması talebinde bulundu.

29.08.2024 10:47
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Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Gujarat eyaletinde 25 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

IMD, şiddetli yapışların devam edeceği uyarısında bulunarak Gujarat'ın 11 bölgesinde "kırmızı alarm", 22 bölgesinde ise "sarı alarm" verdi.

Gujarat Sağlık Bakanlığı, yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı.

Gujarat afet yönetimi yetkilileri de on binlerce kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 17 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaparken, eyalet hükümeti de ordunun bölgelere konuşlandırılması talebinde bulundu.

Ayrıca eyalette yağmurdan etkilenen bölgelerde çok sayıda yol hasar görürken okullar da iki gün tatil edildi.

Öte yandan, Başbakan Narendra Modi, durumu değerlendirmek üzere Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel ile görüşerek eyalete destek olunacağı sözünü verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e yükseldi - Son Dakika
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