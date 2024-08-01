Hindistan'ın Kerala eyaletindeki toprak kayması felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletindeki toprak kayması felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 289'a çıktığı bildirildi. Kerala eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Toprak kaymalarının yol açtığı afette ölü sayısının 289'a yükseldiğini, en az 200 kişinin yaralandığını ifade etti. Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yol ve köprülerin tahrip olması nedeniyle sekteye uğradığını açıkladılar.

01.08.2024 23:21
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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 289'a çıktığı bildirildi.

India Today'in haberine göre, Kerala eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

George, toprak kaymalarının yol açtığı afette ölü sayısının 289'a yükseldiğini, en az 200 kişinin yaralandığını ifade etti.

Afetten etkilenenlerin bulunduğu hastane ve kampları ziyaret ettiğini dile getiren George, "Önceliğimiz psikolojik destek sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almaya odaklanmak." dedi.

Heyelanlarda 1100'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığı açıklandı. Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan ordusu geçici köprü yapımına başlarken eyalette 1500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.

Eyalette afetten etkilenen 8 bin 300'den fazla kişinin 82 yardım kampına tahliye edildiği ve hükümetin bu kamplara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, afetten dolayı yol ve köprülerin tahrip olduğunu, dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını kaydetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, afetin etkili olduğu bazı bölgelerde birkaç gün içinde daha fazla yağış olacağı belirtildi.

???????Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Kerala eyaletindeki toprak kayması felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Kerala eyaletindeki toprak kayması felaketinde ölü sayısı 289'a yükseldi - Son Dakika
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