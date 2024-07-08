Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan\'daki sel felaketinde ölü sayısı 78\'e yükseldi

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 78'E YÜKSELDİ

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini açıkladı. Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde 269 kamp kurulduğunu ve 53 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.

BÖLGEDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

AŞIRI YAĞIŞLARI GETİREN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.