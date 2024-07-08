Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

Geniş Video İzle

Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışlar ve neden olduğu sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Hindistan Meteoroloji Dairesi meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

08.07.2024 14:23  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 78'E YÜKSELDİ

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini açıkladı. Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde 269 kamp kurulduğunu ve 53 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlandığını ifade etti.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

BÖLGEDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde meydana gelen afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi

AŞIRI YAĞIŞLARI GETİREN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi
Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi
Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan\'daki sel felaketinde ölü sayısı 78\'e yükseldi
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hindistan, Assam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Bey: Geçmiş olsun dost ülke 0 0 Yanıtla

15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı alarm verilmişti! Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 78'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement