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Hindistan'ın Manipur eyaletinde silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarında silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Manipur polisi, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan\'ın Manipur eyaletinde silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 22:52,
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YENİ Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Manipur polisi, sosyal medya platformu X hesabından, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eyaletin Thoubal bölgesindeki silahlı kişilerin saldırısında, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Tengnoupal bölgesindeki silahlı grupların, güvenlik güçlerine yönelik saldırısında ise 6 güvenlik personelinin yaralandığı aktarıldı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere, 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Kaynak: AA
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India, Güvenlik, Soruşturma, Dünya, Güncel, Son Dakika

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