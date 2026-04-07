Hindistan, İran'daki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu
Hindistan, İran'daki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu

07.04.2026 20:07
Hindistan, ABD'nin İran'a saldırı tehdidi sonrası vatandaşlarına 48 saat yerlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Hindistan, ABD'nin "ağır saldırılar" düzenlemekle tehdit ettiği İran'daki vatandaşlarına, "48 saat boyunca oldukları yerde kalmaları" konusunda çağrıda bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki Hindistan vatandaşlarına yönelik uyarı güncellendi.

Paylaşımda, "Hala İran'da bulunan Hindistan vatandaşları, önümüzdeki 48 saat oldukları yerde kalmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İran'daki vatandaşlara "tüm elektrik ile askeri tesislerden ve yüksek binaların üst katlarından uzak durmaları" çağrısı yapılan paylaşımda, kara yolu hareketlerini de Büyükelçilikle koordine etmeleri istendi.

Paylaşımda, Büyükelçilik tarafından sağlanan otellerde kalan Hindistan vatandaşlarına da bina içlerinde kalma ve iletişimi sürdürme çağrısı yapıldı.

Hindistan'ın bu paylaşımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "ağır saldırılar" düzenleme konusunda tehditlerde bulunmasının ardından geldi.

Bugün Fox News'e konuşan Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili, "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Ayrıca, sosyal medya platformu hesabından paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Advertisement
