Hindistan, İran Gemisine Liman İzni Verdi

07.03.2026 13:01
Hindistan, sorun yaşayan İran'ın 'IRIS Lavan' gemisinin Kochi limanında demirlemesine izin verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın "IRIS Lavan" donanma gemisinin ülkesinin güneyinde bulunan Kochi kentindeki limanda olduğunu teyit etti.

Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "IRIS Lavan" gemisinin 1 Mart'ta "sorun yaşadığını" bildirdikten sonra Hindistan'ın izniyle Kochi kentinde demirlediğini belirterek, "İnsancıl olan buydu." ifadesini kullandı.

Press Trust of India (PTI) ajansının ismi verilmeyen hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hindistan, 4 Mart'tan bu yana Kochi'de demirli olan geminin 183 kişilik mürettebatına konaklama imkanı sağladı.

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

Sri Lanka yetkilileri, 5 Mart itibarıyla 87 cenazenin çıkarıldığını ve 32 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

