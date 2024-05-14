Hindistan, Çabahar limanını geliştirmek için İran ile anlaşma imzaladı

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YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, Çabahar limanını geliştirmek ve işletmek üzere İran ile 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Çabahar'daki Şehid Beheşti liman terminalinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Pazartesi günü İran'ın Çabahar kentini ziyaret etti.

Anlaşma, Hindistan Küresel Liman Limited Şirketi ile İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu arasında imzalandı.