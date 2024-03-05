Hindistan Kültürü İstanbul'da Kutlanıyor - Son Dakika
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Hindistan Kültürü İstanbul'da Kutlanıyor

Hindistan Kültürü İstanbul\'da Kutlanıyor

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikler bugün başlıyor. Bihu halk dansı grubu İstanbul'a gelerek gösteriler sergileyecek. Program boyunca Hindistan kültürü ve mutfağı da tanıtılacak. Tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.

05.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:52
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Hindistan İstanbul Başkonsolosluğunun hazırladığı, Hindistan kültürünü kutlama etkinlikleri bugün başlıyor.

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'a kadar sürecek program için Hindistan'dan Bihu halk dansı grubu İstanbul'a geldi.

Bihu dans topluluğu, bugün Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 6 Mart'ta Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde, 7 Mart'ta Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde ve 8 Mart'ta ise İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde gösteri sergileyecek.

Hindistan kültürünün ve mutfağının da izleyicilere tanıtılacağı programların tümü ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Hindistan'ın Assam bölgesinde popüler olan Bihu dansı, tarım sezonunun başlangıcını kutlamak için genellikle çiftler halinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan Kültürü İstanbul'da Kutlanıyor - Son Dakika

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