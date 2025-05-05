Hindistan-Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! Anlaşma askıya alındı

India Today gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya alan Hindistan'dan yeni bir hamle geldi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak, Hindistan'ın, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtti.

Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planladığı öne sürüldü.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI

Dünya Bankası aracılığıyla 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması", Hindistan ve Pakistan arasındaki nehir paylaşımını düzenliyor.

Anlaşma; İndus, Jhelum ve Chenab nehirleri gibi kritik su kaynaklarının kullanımını belirli kurallara bağlıyor. Ancak son gelişmeler, bu tarihi anlaşmanın geleceğini yeniden tartışmaya açtı.

Baglihar Barajı, geçmişte de Pakistan'ın itirazlarına konu olmuş, İslamabad yönetimi Dünya Bankası'ndan arabuluculuk talebinde bulunmuştu.

Kishanganga Barajı ise özellikle Neelum Nehri (Jhelum'un bir kolu) üzerindeki etkisi nedeniyle hukuki ve diplomatik incelemelere defalarca takılmıştı.

TERÖR SALDIRISI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.