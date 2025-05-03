Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı - Son Dakika
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Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı

Cammu Keşmir'deki saldırı sonrası Hindistan, Pakistan ile tüm ticareti durdurdu.

03.05.2025 13:34
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Hindistan, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasağın derhal yürürlüğe gireceği kaydedilen bildiride, söz konusu kararın "ulusal güvenlik ve kamu politikası" gereği alındığı belirtildi.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını bildirdi.

Hindistan'ın Pakistan'dan ithal ettiği ürünlerin başında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar yer alıyor.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı - Son Dakika

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