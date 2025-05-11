Hindistan-Pakistan Savaşında Ateşkes - Son Dakika
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Hindistan-Pakistan Savaşında Ateşkes

Hindistan-Pakistan Savaşında Ateşkes

Hindistan'ın saldırılarının ardından Azad Keşmir'de ateşkes sağlandı, ancak hayat normale dönmedi.

11.05.2025 17:42
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MUSTAFA DEVECİ/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'a saldırmasıyla başlayan ve 4 gün süren gerilimin dün ateşkesle sona ermesiyle Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de sükunet hakim olsa da hayat henüz tam olarak normale dönebilmiş değil.

AA ekibi, Hindistan ile Pakistan arasında 4 gün süren çatışmalardan en fazla etkilenen Azad Keşmir'in kontrol hattına yakın bölgelerine girdi.

Ateşkesin ardından bölgede gün boyu sükunet hakim olurken, her iki ülke ordusunun da ateşkese uyduğu görüldü.

Bölgede gün boyu herhangi bir çatışma ya da top atışı sesi yükselmedi. Dükkanlarının büyük kısmının açık olduğu bölgede yerel halkın az da olsa günlük hayatının rutinine dönmeye başladığı görüldü.

Hindistan saldırılarının izleri taze

Hindistan ile Pakistan arasında 4 gün boyunca yaşanan çatışmalar, kontrol hattı sakinlerinin hayatını derinden etkiledi.

Azad Keşmir'in kontrol hattına yakın bölgelerindeki sivillere ait bazı evler, Hindistan saldırılarında hasar görmüş durumda.

Topçu ve obüs atışlarına hedef olan evlerdeki hasar, saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Evleri hasar gören bazı Azad Keşmirliler, bölgeden geçici olarak göç etmek zorunda kaldı.

Yerinden olanlar henüz evlerine dönemedi

AA muhabirinin bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Azad Keşmir'in kontrol hattına yakın bölgelerde Hindistan saldırıları nedeniyle 1500 ila 2 bin arasındaki kişi yerinden oldu.

Saldırılardan kaçan yöre halkının büyük kısmı, Azad Keşmir'in başkenti olan Muzafferabad'a göç etti. Ateşkese varılsa da yerinden olan Azad Keşmirlilerin büyük kısmı henüz evlerine dönebilmiş değil.

Bunun yanı sıra Azad Keşmir'de 7 Mayıs'tan bu yana eğitime verilen ara devam ediyor.

Azad Keşmir'de dünkü ateşkesin ardından sükunet hakim olsa da hayatın tam anlamıyla normale dönmesi zaman alacak gibi görünüyor.

"Akşamdan sabah namazına kadar saldırı oluyordu"

Azad Keşmir'in kontrol noktasına yakın köylerinden Noseri sakini Maksud Ahmed, AA muhabirine 4 gün boyunca yaşadıklarını ve ateşkes sonrası durumu anlattı.

Hindistan ordusunun sabaha karşı köylerini hedef aldığını ve saldırıların başlamasının ardından bölge sakinlerinin evlerinin yanındaki sığınaklara girdiğini söyleyen Ahmed, "Hayatımız zor durumda ama insanlarda korku yok. Biz askerimizle beraberiz. Biz kaçacak insanlar değiliz. (Hindistan saldırısında vurulan) Bu ev bu halde olduğu için mecbur taşınmak zorunda kaldılar yoksa diğer herkes evinde kalmaya devam ediyor." dedi.

Ahmed, 7 Mayıs'tan bu yana bölgeye sürekli saldırılar düzenlediğini ve ticaretin durduğunu, okulların kapandığını dile getirerek, "Hindistan tarafından devamlı saldırı oldu, geceleri sürekli saldırı oldu. Akşamdan sabah namazına kadar saldırı oluyordu." diye konuştu.

Köylerinde herhangi bir askeri bölge ya da nokta bulunmadığını dile getiren Ahmed, Hindistan ordusunun saldırılarda sivilleri de hedef aldığını söyledi.

Ahmed, ateşkese rağmen Hindistan ordusunun dün gece de köylerine olmasa da kontrol noktasında bazı bölgelere saldırı düzenlediğini, okulların hala kapalı olduğunu kaydetti.

Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkese de değinen Ahmed, şunları kaydetti:

"Bizim istediğimiz ateşkes doğru bir şekilde olsun, çocuklarımız da okula gidebilsin. Ateşkesi biz de istiyoruz ama kesinlikle korkmuyoruz. Hindistan güvenilmez, istediği zaman saldırı yapabiliyor. Ateşkesi (dün) ihlal etti bundan sonrasını göreceğiz."

"Ateşkes olduğu için mutluyuz"

Noseri köyünde yaşayan Muhammed Refik de Hindistan saldırıları olunca günlerinin büyük kısmını evlerinin yakınlarındaki sığınaklarda geçirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Saldırılar sırasında yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiren Refik, "Saldırı olduğunda zor durumda kalıyoruz. Işık açamıyoruz, ateş yakamıyoruz, tüp kullanarak çocuklara çay vermeye çalışıyoruz. Erzak sıkıntısı da yaşıyoruz." dedi.

Refik, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ateşkes olduğu için mutluyuz, uzlaşma olduğu için mutluyuz inşallah insanların yaşamı rahata erer." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Hindistan, Güvenlik, Pakistan, Güncel, Dünya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan-Pakistan Savaşında Ateşkes - Son Dakika

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