Hindistan, Umman açıklarında 1 vatandaşının öldüğü gemiye saldırıyı kınadı

Hindistan, Umman açıklarında 1 vatandaşının öldüğü gemiye saldırıyı kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan, Umman'ın Lima kenti açıklarında seyreden ticari gemiye düzenlenen saldırıda 1 vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirerek saldırıyı kınadı. Açıklamada, gemideki 14 Hindistan vatandaşından 13'ünün kurtarıldığı belirtildi.
Hindistan yönetimi, Umman'ın Lima kenti açıklarında seyreden ticari gemiye düzenlenen saldırı sonucu 1 vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirerek, söz konusu saldırıyı kınadı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Lima açıklarında seyreden "MSV Al Jusufi" ticari gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu saldırıda gemide bulunan 14 Hindistan vatandaşından 13'ünün kurtarıldığı, 1'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesinin son derece endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının kınandığı kaydedildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), dün Umman'ın Lima kentinin 9 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir geminin tanımlanamayan bir cisimle saldırıya uğradığını açıklamıştı.
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