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Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı - Son Dakika
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Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı

Hindistan, bugün başarıyla uzaya fırlatılan X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) gözlem uydusu ile kara delikler gibi astronomik nesneleri inceleyerek bilim insanlarının bilgilerini geliştirmeyi hedefliyor. Uydunun yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle inşa edildiği ve 5 yıl boyunca uzayda kalması planlandığı belirtiliyor. Hindistan, bu misyonuyla ABD'den sonra astronomik nesneleri incelemek üzere uzaya gözlem uydusu gönderen ikinci ülke oldu.

01.01.2024 - 14:40,
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- Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı

Uzayın en karanlık noktası hakkında bilgi toplayacak

YENİ DELHİ - Hindistan'da bugün başarıyla uzaya fırlatılan X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) gözlem uydusu, kara delikler gibi astronomik nesneleri inceleyerek, bilim insanlarının bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Hindistan, bir uzay misyonunu daha başarıyla gerçekleştirdi. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 09.10'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya bir gözlem uydusunun başarıyla fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) isimli uydunun uzayda kara delikler gibi astronomik nesneleri inceleyeceği aktarıldı. Misyonun amacının bilim insanlarının kara delikler hakkında sahip olduğu bilgileri geliştirmek olduğu vurgulanırken, ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, "Önümüzde heyecan verici bir dönem olacak" dedi.

Yaklaşık 30 milyon dolar maliyetle inşa edilen XPoSat'ın uzayda 5 yıl kalacağı tahmin ediliyor.

Hindistan, başarıyla gerçekleştirdiği bu misyonla ABD'den sonra astronomik nesneleri incelemek üzere uzaya gözlem uydusu gönderen 2'inci ülke oldu.

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Söz konusu uzay misyonu Hindistan'a yaklaşık 75 milyon dolara mal olurken, Hindistan'ın 2008'de Ay'a ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan-1 Ay'da su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan-2 ise 2019'da başarılı bir şekilde yörüngeye girmiş ancak Ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu.

Hindistan, uzaya gözlem uydusu fırlattı
Kaynak: İHA
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India, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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