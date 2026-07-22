Hindistan ve ABD'den Manila'da Ticaret ve Güvenlik Görüşmesi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki konuları ele aldı.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Rubio ile 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, ticaret, tarife, enerji, savunma, güvenlik, kritik mineraller ve yapay zeka dahil çeşitli konuları ele alıklarını belirten Jaishankar, karşılıklı çıkar sağlayan bölgesel, küresel ve çok taraflı meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.