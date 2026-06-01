Hindistan ve Avustralya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan ve Avustralya'dan Savunma İşbirliği

01.06.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ve Avustralya, savunma sanayisinde işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Hindistan ile Avustralya, savunma sanayisinde işbirliğini ve ülkeler arası operasyonel aşinalığı artırma konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rajnath Singh, başkent Yeni Delhi'de Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile bir araya geldi.

Görüşmede Singh ve Marles, iki ülkenin ikili ilişkilerde katettiği mesafeyi ve savunma kuvvetleri arasındaki etkileşimi memnuniyetle karşıladı.

Savunma sanayisinde ve ileri seviye teknoloji araştırmalarında işbirliğinin önemine dikkati çeken taraflar, denizcilik alanında işbirliğini ilerletme ve ülkeler arası operasyonel aşinalığı artırmak amacıyla birbirlerinin topraklarında hava aracı konuşlandırmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan taraflar, savunma sanayisinde işbirliğini derinleştirmek üzere mutabakat zaptı hazırlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Avustralya, Hindistan, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve Avustralya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
16:10
Akaryakıta 3 indirim birden
Akaryakıta 3 indirim birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 16:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan ve Avustralya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.