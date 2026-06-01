Hindistan ve Avustralya'dan Savunma İşbirliği

Hindistan ile Avustralya, savunma sanayisinde işbirliğini ve ülkeler arası operasyonel aşinalığı artırma konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rajnath Singh, başkent Yeni Delhi'de Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile bir araya geldi.

Görüşmede Singh ve Marles, iki ülkenin ikili ilişkilerde katettiği mesafeyi ve savunma kuvvetleri arasındaki etkileşimi memnuniyetle karşıladı.

Savunma sanayisinde ve ileri seviye teknoloji araştırmalarında işbirliğinin önemine dikkati çeken taraflar, denizcilik alanında işbirliğini ilerletme ve ülkeler arası operasyonel aşinalığı artırmak amacıyla birbirlerinin topraklarında hava aracı konuşlandırmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan taraflar, savunma sanayisinde işbirliğini derinleştirmek üzere mutabakat zaptı hazırlanacağını duyurdu.