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Hindistan ve Nepal Enerji ve Ticaret İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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Hindistan ve Nepal Enerji ve Ticaret İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Nepalli mevkidaşı Narayan Prakash Saud, enerji ve ticaret alanlarında işbirliğini arttırmayı hedefleyen anlaşmalara imza attı. İki ülkenin enerji ticaretinde uzun vadeli işbirliği, yenilenebilir enerji, kalkınma projeleri ve Nepal'in 'Munal Uydusu'nun teslimatına ilişkin ikili anlaşmalar imzalandı.

Hindistan ve Nepal Enerji ve Ticaret İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı
04.01.2024 - 19:00,
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Nepalli mevkidaşı Narayan Prakash Saud, enerji ve ticaret alanlarında işbirliğini arttırmayı hedefleyen anlaşmalara imza attı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Jaishankar ve Saud, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 7'nci Hindistan-Nepal Ortak Komisyonuna eş başkanlık yaptı.

İki gün sürecek Nepal ziyareti için bu sabah Katmandu'ya varan Jaishankar, X hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin enerji ticaretinde uzun vadeli işbirliği, yenilenebilir enerji, kalkınma projeleri ve Nepal'in "Munal Uydusu"nun teslimatına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

İki ülke arasındaki 3 sınır ötesi iletim hattının açılışını mevkidaşı Saud ile yaptığını kaydeden Jaishankar, Hindistan'ın Kasım 2023'te meydana gelen Jajarkot depremi için sağladığı afet sonrası yardım paketinin beşinci kısmının da Nepal'e iletildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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