Hindistan ve Polonya İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseliyor - Son Dakika
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Hindistan ve Polonya İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Polonyalı mevkidaşı Donald Tusk ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklığa yükseltmeye' karar verdiklerini bildirdi. Modi, Polonya'nın 2025'te Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, bu sayede Hindistan-AB ilişkilerinin güçleneceğini belirtti.

22.08.2024 20:16
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Polonyalı mevkidaşı Donald Tusk ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri "stratejik ortaklığa yükseltmeye" karar verdiklerini bildirdi.

ANI News'ün haberine göre, Polonya'ya ziyarette bulunan Modi, Başbakan Tusk tarafından başkent Varşova'da resmi törenle karşılandı. 45 yıl sonra Polonya'yı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olan Modi, görüşmenin ardından Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Modi, Polonya'nın 2025'te Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, bu sayede Hindistan-AB ilişkilerinin güçleneceğini belirtti.

Savunma alanındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki derin güvenin sembolü olduğunu vurgulayan Modi, "Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 70. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle ilişkilerimizi stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdik." diye konuştu.

Modi, dünya genelinde gerilimin yükseldiği bölgelere işaret ederek, "Ukrayna ve Batı Asya'da devam eden çatışmaların derin endişe kaynağı oluşturduğunu" söyledi. Hindistan'ın barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi için her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Modi, "Herhangi bir krizde masum insanların hayatını kaybetmesi tüm insanlık için en büyük zorluk haline gelmiştir." dedi.

Tusk da iki ülke arasındaki savunma ve ticaret alanındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade ederek, "Polonya, Hindistan'ın savunma modernizasyonunda yer almaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Modi, Polonya ziyareti sırasında ayrıca Hint diasporasıyla da bir araya geldi. Modi, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ve Polonya arasındaki "sıcak ilişkilere" dikkati çekerek Hint toplumunun bu bağların güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Başbakan Tusk, ortak basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan Başbakanı Ukrayna'daki savaşın barışçıl, adil ve hızlı şekilde sona erdirilmesi için şahsen çaba göstermeye hazır olduğunu teyit etti." ifadelerini kullandı.

Tusk, iki tarafın da Hindistan'ın bu konuda "çok ciddi ve olumlu" rol oynayabileceğini düşündüklerini aktardı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Modi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volomidir Zelenskiy ile Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunma fırsatını beklediği vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Modi, Polonya'yı ziyaretinin ardından, yarın Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek.

Modi'nin Ukrayna ziyareti, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana bir Hindistan başbakanının ilk ziyareti olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Polonya İlişkileri Stratejik Ortaklığa Yükseliyor - Son Dakika

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