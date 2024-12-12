Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden İbadethane Kararı

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Hindistan'da Yüksek Mahkeme, ülkedeki ibadethanelerle ilgili açılan yeni davalara bakılmasını ve halihazırdaki davaların karara bağlanmasını yasakladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, ibadet yerlerine ilişkin mahkemelerde devam eden tüm incelemeleri durdurdu.

1991 tarihli "İbadet Yerleri Yasası"na ilişkin itirazların ele alındığını duyuran Yüksek Mahkeme Heyeti, bu konuda nihai karara varana kadar ülke genelinde ibadethanelere ilişkin davaların durdurulduğunu açıkladı.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerin ibadethanelerle alakalı davaları görmesini bir sonraki karara kadar yasakladı.

Hindistan'daki "İbadet Yerleri Yasası", ülkedeki bir ibadet yerinin başka kullanım alanına dönüştürülmesini ve niteliğinin değiştirilmesini yasaklayarak ibadethanenin dini karakterinin korunmasını amaçlıyor.

Aşırılıkçı Hindular, bazı camilerin yıkılan tapınakların üzerine yapıldığını savunuyor

Bazı aşırılıkçı Hindu grupları, daha önce Gyanvapi Camisi'nin, Kashi Vishwanath Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan bölümünün üzerine inşa edildiğini ileri sürmüştü.

Aşırılıkçı Hindular, Gyanvapi gibi ülkedeki birkaç caminin daha yıkılmış Hindu tapınağının üzerine yapıldığını iddia ediyor.

Bunlardan Babri Camisi de uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme gelmişti.

Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne süren radikal Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.