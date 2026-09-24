Hindistan'da alev alan yataklı otobüste 9 kişi öldü, şoför ve muavin gözaltına alındı

Hindistan'da yolcuların yanık kokusu geldiğine dair uyarılarına rağmen şoförün durdurmadığı yataklı otobüsün alev alması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nden Uttar Pradeş eyaletine bağlı Agra kentine doğru yola çıkan yataklı otobüsün yolcuları, şoför kabininden yanık kokusu geldiğini fark etti.

Yolcuların ifadelerine göre, durumun şoför ve muavine bildirildiği ancak otobüsün durdurulmadığı ve kokunun kaynağının incelenmediği belirtildi.

Şoför ve muavinin "kokunun otobüste olağan bir durum olduğunu" söyleyerek araç içerisinde sigara içmeye devam ettiği kaydedildi.

Yoluna devam eden ve 30 ila 35 yolcu taşıdığı belirtilen otobüs, yerel saatle 23.30 sularında otoyolda alev aldı.

Olayda 9 yolcu hayatını kaybetti, yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek bu kişilerin yakınlarına ve yaralananlara tazminat ödeneceğini duyurdu.

NDTV kanalının haberine göre, şoför ve muavin gözaltına alındı.