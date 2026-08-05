Hindistan'da Muson Selleri: 164 Can Kaybı

YENİ Hindistan'da temmuz ayından bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 164 kişi yaşamını yitirdi.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu verilerine göre, yağışlardan en fazla etkilenen ve en çok can kaybının kayıtlara geçtiği eyalet olan Assam'da meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde ise yağışlar nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 27 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Satheesan, olaylarda 11 kişinin yaralandığını, 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Batıdaki Gujarat eyaletinde de yağışlarla bağlantılı afetlerde 35 kişinin öldüğü ve kuzeydeki Himachal Pradesh eyaletinde ise 14'ü heyelan kaynaklı olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 5-11 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Ülkede her yıl haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, sık sık sel ve heyelanlara yol açıyor.