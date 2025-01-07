Hindistanlı İki Şirket Fentanil Kaçakçılığıyla Suçlandı - Son Dakika
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Hindistanlı İki Şirket Fentanil Kaçakçılığıyla Suçlandı

ABD'de iki Hindistan merkezli ilaç şirketi fentanil üretim kimyasallarının kaçakçılığıyla suçlandı.

07.01.2025 02:46
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NEW ABD'de Hindistan merkezli 2 ilaç şirketi, uyuşturucu maddesi fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların kaçakçılığını yapmakla suçlandı.

ABD'nin New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace'in ofisine göre, Hindistan merkezli ilaç şirketleri "Raxuter Chemicals" ve "Athos Chemicals"a, uyuşturucu maddesi fentanil üretiminde kullanılan kimyasalları, ABD, Meksika ile başka ülkelere göndermek ve ithal etmek suçlamaları yöneltildi.

Raxuter Chemicals'ın kurucusu ve üst düzey yöneticisi 36 yaşındaki Bhavesh Lathiya, New York'ta gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak fentanilin kurbanlarını asla unutmayacağımıza ve bunun sorumluluğunu taşıyanlardan hesap sormak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğimize dair söz verdik. Yaptığımız şey bu ve yapmaya devam edeceğimiz şey de bu." dedi.

Sahte paketlerle fentanil

Savcılar, her ikisi de Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat şehrinde bulunan şirketlerin, federal yetkililerin eroinden yaklaşık 50 kat ve morfinden 100 kat daha güçlü olduğunu söylediği fentanil üretimi için gerekli tüm malzemeleri ABD ve Meksika'ya kaçırdığını iddia ediyor.

Şirketlerin tespit edilmekten kaçınmak için paketleri yanlış etiketlemek, gümrük formlarında tahrifat yapmak ve sınır geçişlerinde yanlış beyanda bulunmak gibi aldatıcı ve hileli uygulamalar kullandığı öne sürülüyor.

Haziran 2024'te Raxuter Chemicals tarafından New York'a içerisinde C vitamini olduğu belirtilen paket gönderildiği ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların bu şekilde ülkeye sokulduğu iddialar arasında yer alıyor.

ABD'li savcılar, Sinaloa karteli ve diğer Meksikalı uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin, gizli laboratuvarlarında ciddi oranda bağımlılık yapan sentetik uyuşturucu üretmek için Hindistanlı söz konusu 2 şirket tarafından gönderilenler gibi kimyasalları kullandığını ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistanlı İki Şirket Fentanil Kaçakçılığıyla Suçlandı - Son Dakika

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