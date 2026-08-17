Hinggan Birliği'nde Naadam Festivali
İç Moğolistan'da Naadam Festivali başladı, geleneksel etkinlikler sergilenecek.
HİNGGAN BİRLİĞİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hinggan Birliği'nin Jalaid Sancağı'nda Naadam Festivali düzenleniyor. Pazar günü başlayan festivalde binicilik, şarkı, dans, enstrümantal müzik ve geleneksel halk gösterileri yer alıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Hinggan Birliği'nde Naadam Festivali - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?