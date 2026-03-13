Hiranur Aygar'ın Ölümü: Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hiranur Aygar'ın Ölümü: Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor

13.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın duruşması yapıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılamasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen M.E, olay günü büfeye girerken sanıkları gördüğünü ve selamlaştığını anlattı.

Büfeden alışveriş yaptığını belirten M.E, "Alışverişim 2-3 dakika sürdü. Büfeden çıktığımda onlar yoktu. Silah sesi duymadım. Büfeye girdiğim sırada Hiranur'un arabada arka koltukta oturduğunu gördüm, yüzü gülüyordu." dedi.

Söz verilen sanıklar ise olayın büfenin önünde gerçekleştiğini savunarak, çevredeki ve asker eğlencesinin yapıldığı bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

Duruşmada, müşteki ve sanık avukatları da dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mersin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hiranur Aygar'ın Ölümü: Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:34:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Hiranur Aygar'ın Ölümü: Sanıkların Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.