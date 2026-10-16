Hırbet er-Ras el-Ahmer'de 47 aile abluka nedeniyle yerinden edilme riski yaşıyor - Son Dakika
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Hırbet er-Ras el-Ahmer'de 47 aile abluka nedeniyle yerinden edilme riski yaşıyor

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Batı Şeria'daki Hırbet er-Ras el-Ahmer'de yaşayan 47 Filistinli aile, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ablukası nedeniyle zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya. Askerler son yolları kapatıp hendek kazdı, su, yem ve yardım girişi engelleniyor.

İSTANBUL (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin güneydoğusundaki Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesinde yaşayan 47 aileden oluşan bedevi topluluğu, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı abluka ile meralara erişimin engellenmesi nedeniyle zorla yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Filistin yerel basınındaki haberlere göre, İsrail askerleri bölgedeki askeri ablukayı daraltarak bedevi topluluğuna ulaşan son erişim yollarını kapattı ve bölgenin çevresine hendekler kazdı.

Askerler, yerleşim alanına su taşıyan tankerlerin, hayvan yemlerinin ve insani yardım malzemelerinin girişini de engelliyor.

İsrail güçlerinin kısıtlamalarıyla eş zamanlı olarak eylemlerini artıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de bedevi topluluğuna ait mera ve otlak alanlarının yaklaşık yüzde 90'ına erişimi kısıtladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli ailelere evlerini derhal terk etmeleri yönünde tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Uygulanan abluka ve engellemelerin yerel halkın geçim kaynaklarını ağır şekilde etkilediği aktarılan haberlerde, su ve temel maddelere erişemeyen ailelerin ve hayvan varlığının ciddi su kıtlığıyla karşı karşıya bulunduğu, bölge sakinlerinin topraklarından ayrılma baskısının günden güne arttığı vurgulandı.

Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Koordinatörü Hasan Meliyhat, 11 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilerin belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Meliyhat, İsrail ordusunun, Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesine ulaşan son yolu da kapatarak 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantısını 5 gündür tamamen kestiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına ulaşmasının engellenmesi, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve topraklarında yerleşimlerin genişletilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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