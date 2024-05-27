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Hırçın Karadeniz'e karşı cankurtaran alım ve eğitimlerine başlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, geçen yıl 20'ye yakın kişinin boğulduğu Karadeniz'de vakaların önüne geçmek için cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Hırçın Karadeniz geçen yaz sezonunda da çok sayıda kişiyi yuttu. Özellikle çevre illerden Samsun'a gelen ve denizin yapısını bilmeyen birçok kişi Karadeniz'in hırçın dalgalarına ve rip akıntısına kapılarak can verdi. Çocuk ve yaşlı olmak üzere 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği boğulma vakalarında evlere ise ateş düştü. Onlarca kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği olaylarda Karadeniz'de birçok can pazarı yaşandı. Başkan Halit Doğan, boğulma vakalarının önüne geçmek için bu yaz daha dikkatli olacaklarını ifade ederek, belediye olarak cankurtaran alım ve eğitimlerine başladıklarına dikkat çekti.

"Cankurtaranlarımız görevlerinin başında olacaklar"

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte cankurtaranların görevleri başında olacağını ifade eden Başkan Doğan, "Geçen yıl da denetimler noktasında gerekli tedbirler alınmıştı ancak daha çok şehir dışından gelen misafirlerimizin biraz da yüzme bilme noktasındaki eksikleriyle uyarıları da dikkate almadan denize girmeleri neticesinde bazı talihsizlikler oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Boğulma vakalarının olmaması ya da en aza indirilmesi noktasında tedbirlere şimdiden başladık. Cankurtaran alımına başladık. Şu anda sahillerde kuleler yerleşiyor, botlar, jetskiler ve araçlarımızın onarımları yapıldı. Yaz mevsimi başlayınca Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları görevlerinin başında olacaklar. Boğulma vakalarının hiç yaşanmadığı Samsun sahillerimizde hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi mutluluk duyacağız. İnşallah bu sene bir olumsuzluk yaşanmadan sezonu kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun sahillerinde geçen yaz kayıt altına alınan boğulma görüntüleri, yürekleri dağlamıştı.