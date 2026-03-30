Hırsız Kaçarken Güvenlik Kamerasında Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde hırsızlık amacıyla binaya tırmanan şüphelinin, binada oturan bir kişi tarafından fark edilmesi üzerine otomobilin üzerine atlayarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli hırsızlık amacıyla Dicle Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmana penceredeki demir korkuluklar ve klima motorlarına tutunarak tırmanmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde durumu fark eden bina sakinlerinden Onur D, el feneriyle hırsızın yanına gitti, aşağıya inmesi için uyardı.

Panikleyen şüpheli, Onur D'nin bina önünde park halinde bulunan otomobilinin üzerine atladı.

Onur D'nin yakalamaya çalıştığı hırsız daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.