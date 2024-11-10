Hırsız Kuyumcudan Yakalandı

Maltepe'de, kuyumcu dükkanından 112 gram altın çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Fındıklı Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.S. adlı kadın olduğunu belirledi.
Ekipler, zanlının iş yeri çalışanını oyalayarak tezgahın üstündeki toplam ağırlığı 112 gram olan altınları alıp kaçtığını tespit etti.
Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki iki kuyumcuda çaldığı altınları bozdurduğu anlaşılan şüpheli, İnönü Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüpheli kadının kuyumcuda bulunduğu ve ayrıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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