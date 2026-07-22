Hırsızlar Ormanda Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlar Ormanda Yakalandı

22.07.2026 11:18
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Kemer'de çalıntı motosikletle kaçan 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. İkisi firariydi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çalıntı motosikleti su kanalına atarak ormana kaçan 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin hırsızlık suçundan firari olduğu, ayrıca kayıp olarak arandığı belirlendi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne, 07 plakalı bir motosikletin Antalya kent merkezinden çalındığı bilgisinin ulaşması üzerine ekipler, motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletli Trafik Polis Timleri, motosikletin geçebileceği güzergahta kontrol noktası oluşturduğu sırada motosiklette bulunan 3 şüpheli polis ekiplerini fark etti. Şüpheliler motosikleti su kanalına atarak ormana doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, 2 kişinin hırsızlık suçundan firari olduğu ve ayrıca kayıp şahıs olarak arandıkları tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kemer, Yaşam, Son Dakika

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