Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Sultangazi'de bir iş yerindeki yardım kumbarasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cebeci Mahallesi'nde bulunan çiğköftecide iş yeri sahibi Şenol Gündoğdu'nun alt kata indiği sırada dükkana giren bir şüpheli tezgah üzerindeki bağış kumbarasını çalarak kaçtı.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra etrafı kontrol ettiği, ardından kumbarayı alarak iş yerinden çıktığı görülüyor.
