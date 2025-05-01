Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklama

Ardahan'da jandarma ekiplerince yapılan hırsızlık operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonla E.A'yı gözaltına alırken, buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 fişek ve 1 şarjöre el koydu.
Şüpheli E.A. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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