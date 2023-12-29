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Hırsızlık Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hırsızlık Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa merkezli düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olan Cansu A., cezaevine girmemek için bir yakının yeni doğan çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmeye çalışırken yakalandı. Operasyon sonucunda toplamda 25 evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden 5'i başka suçlardan aranıyordu.

Hırsızlık Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 11:32,
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BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan, 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu A.'nın (29), cezaevine girmemek için, bir yakının yeni doğan çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmeye çalıştığı sırada yakalandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir'de ekim ayında 3 kişinin, bir evden hırsızlık yaparken yakalanıp tutuklanmasının ardından, şüphelilerle bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tutuklu 3 kişinin iletişim kurduğu belirlenen, fiziki ve teknik takibe alınan 8'i kadın 10 şüphelinin, Bursa ve Eskişehir'de 25 evden hırsızlık olayına karıştığı, şüphelilerden 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu A.'nın ise İnfaz Kanunu'nun gebe ve yeni doğum yapmış kadınlarla ilgili maddesi gereğince, cezaevine girmemek için Mersin'de, bir yakınının yeni doğan çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmek için girişimde bulunduğu belirlendi.

Ekipler, 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla Cansu A.'yı Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanede kayıt açtırmaya çalışırken yakaladı. Bursa ve Eskişehir'de 14 adrese yapılan operasyonlarda da 7'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde, farklı suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli de yakalanıp, ilgili makamlara teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hırsızlık Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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